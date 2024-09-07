Во Вьетнаме 82 человека погибли и пострадали в результате тайфуна «Яги»

Четыре человека погибли, 78 пострадали в результате удара тайфуна «Яги» по Вьетнаму. Скорость ветра достигала 149 километров в час, передает AP.

Основной удар пришелся по провинциям Хайфон и Куанг Нин. Ветер валил деревья и рекламные щиты, обрывал провода. Несколько регионов остались без электроснабжения. Часть жителей эвакуировали из-за угрозы подтоплений и оползней.

Местные метеорологи назвали «Яги» сильнейшим тайфуном в регионе за последние десять лет.

Стихия пришла во Вьетнам из Китая. В провинции Хайнань в результате его воздействия погибли три человека и около сотни получили ранения, хотя власти заблаговременно провели эвакуацию, и 418 257 людям пришлось покинуть свои дома.

Ханой, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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