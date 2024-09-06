В Китае полмиллиона жителей покинули свои дома из-за тайфуна

На юге Китая эвакуировали почти полмиллиона жителей из-за тайфуна «Яги». Об этом сообщает China Daily.

Массовая эвакуация объявлена в провинции Хайнань. 418 257 лиц покинули свои дома. Ожидается, тайфун достигнет региона во второй половине дня.

«Яги» уже принес в Китай проливные дожди. Порывы ветра достигают 245 км/ч. Согласно шкале Саффира-Симпсона, такая мощность классифицируется как ураган четвертой категории. Шторм может стать сильнейшим за последние 10 лет в этом регионе.

Аэропорты отменяют авиарейсы в провинциях Хайнань и Гуандун, а также в Гонконге и Макао. Кроме того, был перекрыт мост, который соединяет Гонконг с Макао и Чжухаем.

По прогнозам метеорологов, «Яги» доберется до Вьетнама и Лаоса к выходным. Вьетнамские власти объявили, что четыре аэропорта на севере страны будут закрыты.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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