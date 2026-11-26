КНР призывает Японию ускорить процесс уничтожения химического оружия, оставленного на территории Китая после Второй мировой войны. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

По его словам, на территории Китая по-прежнему находится большое количество оставленного Японией химического оружия, которое представляет серьезную опасность. Работы по утилизации продвигаются очень медленно из-за недостатка финансовых и кадровых ресурсов.

Го Цзякунь подчеркнул, что причина в ошибочном взгляде Японии на историю. Токио игнорирует опасность химоружия, а также пренебрегает международными обязательствами.

«Скорейшее, полное и окончательное уничтожение оставленного Японией химического оружия является международно-правовым обязательством, которое японская сторона обязана выполнять в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия», – сказал дипломат.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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