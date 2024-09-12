Число жертв тайфуна во Вьетнаме почти достигло 200 человек

По мере расчистки населенных пунктов во Вьетнаме после удара тайфуна «Яги» печальная статистика растет. Подтверждена смерть по меньшей мере 199 человек. На севере страны продолжаются оползни, один накрыл целую деревню в горной провинции Лаокай, пишет портал Vnexpress.

Селевый поток сошел на деревню Лангну из 37 домов. В результате 42 человека погибли, 53 числятся пропавшими без вести. В той же провинции сошел еще один оползень, жертвами которого стали семь человек, 11 пока не нашли.

С некоторыми провинциями до сих пор нет связи, поэтому количество погибших и пострадавших будут уточнять, сообщили местные власти. Порядка 700 тыс. домохозяйств до сих пор лишены электричества после тайфуна. Энергетики отчитались, что аварийные отключения света затронули около шести миллионов человек. Электроснабжение 5,3 млн абонентов удалось восстановить, в остальных районах ведутся работы.

Уровень воды в реках достиг рекордной за 20 лет отметки. Многие поселения до сих пор затоплены, людям приходится передвигаться по колено в воде. Тысячи людей вынужденно покинули свои дома из-за риска затопления. В одном только районе столичного Ханоя от наводнений пострадали более 15 тыс. человек.

Ранее сообщалось о 120 погибших в результате наводнений и оползней после тайфуна «Яги».

Ханой, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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