Тайфун «Яги»: число погибших во Вьетнаме превысило 120 человек

Во Вьетнаме в результате тайфуна «Яги» и сильного паводка погибли по меньшей мере 127 человек и ещё более 50 пропали без вести. Об этом сообщает портал VnExpress со ссылкой на департамент по управлению дамбами и предотвращению стихийных бедствий.

Согласно последним данным, число пострадавших во время стихии превысило 750 человек.

Как уточняется, паводок также повредил свыше 150 тысяч гектаров посевных площадей, занятых под рис, еще порядка 27 тысяч гектаров других сельскохозяйственных культур и 11 тысяч гектаров фруктовых плантаций. При этом погибли более 1,1 тысячи голов крупного рогатого скота и 680 тысяч домашних птиц.

Метеорологи назвали «Яги» самым мощным тайфуном на севере Вьетнама за последние 30 лет.

Ханой, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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