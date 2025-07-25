Между войсками Таиланда и Камбоджи произошли ожесточенные боестолкновения

Ожесточенные боестолкновения произошли в зоне конфликта на границе Камбоджи и Таиланда. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Камбоджи.

Боевые действия развернулись в районах исторических храмов Такрабей и Тамоантхом недалеко от границы двух государств. С одной стороны, по информации ведомства, тайские войска начали интенсивное наступление в очевидной попытке захватить контроль над этими объектами. С другой – камбоджийские войска, как сообщается, «ответили быстро и решительно, отразив атаку оборонительными маневрами и ответным огнем», передает ТАСС.

В то же время местные СМИ сообщили о массированных обстрелах на других участках границы в провинции Прэахвихеар.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей возобновился с новой силой накануне. На границе двух государств вспыхнули вооруженные столкновения в приграничных районах – Мамбей, а также вокруг храмов Такрабей, Тамоантауч и Тамоантхом, принадлежность которых оспаривается обеими сторонами конфликта.

Бангкок, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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