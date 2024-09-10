Во Вьетнаме число пострадавших от тайфуна «Яги» превысило 800 человек

Число жертв тайфуна «Яги» во Вьетнаме увеличилось до 65 человек, пострадавших – до 752 человек. Около 200 тыс. га сельскохозяйственных земель полностью затоплены.

Число пострадавших растет с каждым часом, поскольку переувлажнение почвы привело к оползням. В результате схода грязевых потоков и наводнения 40 человек пропали без вести. Несколько населенных пунктов частично оказались под водой. Жителям городов Тхай Нгуен и Йен Бай пришлось спасаться на крышах одноэтажных домов, как и в Ханое, пишет портал Vnexpress.

Местные власти подсчитали, что 148 170 гектаров риса, 25 649 гектаров посевов и 11 038 гектаров фруктовых деревьев оказались затоплены. Повреждены или полностью разрушены более 1,5 тыс. садков для разведения рыбы, затоплены 85 лодок в Куангнине.

Полиция подсчитала число пострадавших в результате частичного обрушения моста через реку Хонг. В момент ЧП на мосту находилось десять транспортных средств. Восемь человек числятся пропавшими без вести, их поиски приостановлены из-за непогоды и сильного течения разлившейся реки. Трех человек удалось спасти, они находятся в больнице, передает Vietnam News.

Метеорологи назвал «Яги» самым мощным тайфуном на севере Вьетнама за последние 30 лет.

Ханой, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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