Число жертв тайфуна «Яги» во Вьетнаме выросло до 21 человека

Число погибших в результате прохождения тайфуна «Яги» во Вьетнаме увеличилось с 4 до 21 человека. Еще 229 человек пострадали, пишет портал Vietnam News.

В результате удара стихии повреждены 8 017 домов. Наводнения затронули как городские, так и сельские районы. Около 110 тыс. га рисовых полей затоплены. Ветром сломано или вырвано с корнем 25 156 деревьев, рабочие всю ночь расчищали дороги и улицы от мусора и веток.

В северной горной провинции Лаокай сошли два мощных оползня. Первый случился в популярном у туристов городе Сапа. Под слоем грязи оказались 17 человек, девятерых удалось откопать живыми. Еще семь человек пропали без вести после оползня в округе Бат-Сат. Рабочие и волонтеры разгребают слой земли, под которым оказались четыре дома.

Мост через реку Хонг, соединяющий районы Лам Тхао и Там Нонг частично смыло мощным течением. Напор воды был таким сильным, что сломал одну из опор, и два пролета моста рухнули в воду. Число погибших и пропавших неизвестно, но во время инцидента на мосту находились и машины, и пешеходы.

Ханой, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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