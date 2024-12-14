В Таиланде четыре человека погибли и десятки пострадали при взрыве на ярмарке

В Таиланде четыре человека погибли и 38 человек получили ранения в результате взрыва на благотворительной ярмарке Красного Креста, сообщило издание Thairath.

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу в районе Умпханг провинции Так на северо-западе королевства. Злоумышленник бросил самодельную бомбу в толпу перед танцевальной сценой в разгар мероприятия.

В результате взрыва два человека погибли на месте и еще двое скончались от полученных ран в больнице. По предварительным данным, 38 человек пострадали, у некоторых серьезные осколочные ранения.

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых. Ими оказались подростки в возрасте 16 и 17 лет. Один из них признался в содеянном.

Бангкок, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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