В Таиланде четыре человека погибли и десятки пострадали при взрыве на ярмарке

В Таиланде четыре человека погибли и 38 человек получили ранения в результате взрыва на благотворительной ярмарке Красного Креста, сообщило издание Thairath.
Инцидент произошел поздно вечером в пятницу в районе Умпханг провинции Так на северо-западе королевства. Злоумышленник бросил самодельную бомбу в толпу перед танцевальной сценой в разгар мероприятия.
В результате взрыва два человека погибли на месте и еще двое скончались от полученных ран в больнице. По предварительным данным, 38 человек пострадали, у некоторых серьезные осколочные ранения.
Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых. Ими оказались подростки в возрасте 16 и 17 лет. Один из них признался в содеянном.
Бангкок, Наталья Петрова
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