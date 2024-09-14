ВС РФ взяли восемь сел в ДНР, Банк России повысил ставку, Киев подбил цели для ATACMS – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Большинство громких событий уходящей недели было связано с проведением СВО и террористическими атаками украинского режима. Армия России отбила у противника 10 сел в Курской области и продолжила теснить ВСУ в Донбассе. Киев организовал массированную атаку на центр России и составил список новых целей. На этом фоне решение Центробанка вновь повысить ключевую ставку не стало сенсацией.

Прорыв недели – Армия России взяла под контроль восемь поселений в зоне СВО

Вооруженные силы России с 7 по 13 сентября вели активное наступление и взяли под контроль восемь населенных пунктов в Донецкой народной республике. «Южная» группировка освободила Красногоровку и Григоровку, «Центр» – Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку, группировка «Восток» – Водяное. На всех направлениях уничтожены в общей сложности почти 17 тысяч боевиков, а также сотни единиц бронетехники и артиллерии.

Выборы недели – действующие главы регионов остались на своих местах по итогам выборов

Жители 21 субъекта избирали глав регионов в рамках единого дня голосования. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выбрали региональные парламенты. Во всех регионах действующие главы субъектов и назначенные президентом врио губернаторов победили на выборах с большим отрывом.

На выборах в Московскую городскую думу кандидаты «Единой России» получили 38 из 45 мест, кандидаты КПРФ – 3 места, самовыдвиженцы – 2 места, «Справедливая Россия» и «Новые люди» – по 1 месту. Представители партии ЛДПР не получили ни одного депутатского мандата.

Единый день голосования охватил 83 из 89 регионов России и 57,5 млн избирателей. Прошло около 4 тыс. избирательных кампаний по замещению более 35 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей – от муниципального уровня до довыборов в Госдуму.

ЧП недели – ВСУ обстреляли рынок в Новой Каховке

Украинские боевики организовали массированный обстрел центрального рынка в Новой Каховке Херсонской области. Очевидцы насчитали не менее 11 прилетов. Один человек был убит, ранены два мужчины и шесть женщин. Два человека получили тяжелые ранения, шестеро – средней тяжести.

Решение недели – Центробанк повысил ключевую ставку до 19%

Совет директоров Банка России 13 сентября повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 19% годовых. Регулятор обосновал решение «высоким инфляционным давлением» и попыткой сбить рост потребительских цен. В Центробанке не исключили дальнейшего повышения ключевой ставки, поскольку нужно «дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции».

Список недели – Украина передала США список целей в России для дальнобойных ракет

Киевский режим составил список целей на российской территории, по которым намерен ударить дальнобойными ракетами после снятия запрета на их полноценное использование. Глава киевского режима Владимир Зеленский передал план ударов вглубь территории России главе Госдепа США Энтони Блинкену вместе с очередной просьбой снять ограничения в использовании западного вооружения.

США и Великобритания как раз 13 сентября проведут переговоры, одной из тем которых станет возможность применения их ракет для атаки на объекты в глубине территории РФ. Британский премьер Кир Стармер еще по пути в Вашингтон сообщил СМИ, что Киеву не стоит надеяться на положительный ответ на его просьбу.

Освобождение недели – ВС РФ отбили у ВСУ 10 населенных пунктов в Курской области

Российские войска продолжают выдавливать ВСУ из Курской области. За два дня ВС РФ удалось освободить десять поселков: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь.

Группы украинских боевиков пытались вновь прорвать границу РФ, но не преуспели. Провалились и попытки ВСУ контратаковать внутри российского региона. Противник несет большие потери на курском направлении. На 13 сентября киевский режим лишился более 12795 военных, 108 танков и 821 единицы другой бронетехники.

Стихия недели – во Вьетнаме более 230 человек стали жертвами тайфуна

Во Вьетнаме продолжают подсчитывать ущерб от тайфуна «Яги» и находить все новые тела в населенных пунктах, освобожденных от разлива рек и последствий оползней. Число погибших в результате удара стихии достигло 233 человек. Пропавшими без вести считаются 103 человека.

Атака недели – ВСУ отправили более 140 БПЛА на регионы России

В ночь на 10 сентября система ПВО справилась с массированной атакой украинских беспилотников на регионы России. Больше всего дронов сбито над Брянской областью – 72 штуки, 20 аппаратов уничтожили над Московской областью. Всего средства ПВО обезвредили 144 украинских БПЛА над центром страны, включая Курскую, Тульскую, Белгородскую, Калужскую, Воронежскую, Липецкую и Орловскую области.

По данным властей Подмосковья, в результате атаки и работы средств ПВО пострадали восемь человек, погибла 46-летняя женщина. Все пострадавшие – из Раменского района, всем оказана медицинская помощь.

Печаль недели – умер бессменный ведущий КВН Александр Масляков

Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. 58 лет он был ведущим игр КВН. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Васильевича и отметил его огромный талант объединять талантливую молодежь.

На церемонию прощания с телеведущим пришли около 1,5 тысячи человек. Заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище.

Выход недели – космический турист впервые в истории вышел в открытый космос

На уходящей неделе состоялся первый в истории выход в открытый космос непрофессионального астронавта. Миллиардер Джаред Айзекман поднялся на орбиту Земли в качестве космического туриста. Корабль компании SpaceX с туристами стартовал 10 августа. Полет продлится пять дней.

© 2024, РИА «Новый День»

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