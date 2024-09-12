ВС РФ продолжают выдавливать ВСУ из Курской области. Как сообщили в Министерстве обороны, за последние два дня российским военным удалось освободить десять поселков.

«В ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» в течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь», – говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска отбили две контратаки, а также сорвали попытку врага ударить в направлении населенного пункта Ольговка.

«В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль. Один украинский военнослужащий сдался в плен», – отметили в МО.

Также противник предпринял четыре безуспешных попытки прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. В результате киевский режим потерял 55 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре танка, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения.

Тем временем, при поддержке авиации и артиллерии нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Меловый, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка и Успеновка.

В Сумской области оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Должик, Журавка, Ободы, Кондратовка, Семеновка, Степановка, Сумы, Свесса, Павловка, Пустогород, Радянское и Ямполь.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, девять автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции радиоэлектронной борьбы», – добавили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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