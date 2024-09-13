Вооруженные силы России за неделю с 7 по 13 сентября в результате активных наступательных действий взяла под контроль восемь населенных пунктов в Донецкой народной республике. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, на всех направлениях уничтожены в общей сложности почти 17 тысяч боевиков, а также сотни единиц бронетехники и артиллерии.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка. При этом нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой и двух аэромобильных бригад ВСУ. Отражены девять контратак штурмовых групп противника. На этом направлении ВСУ потеряли свыше 4840 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 81 автомобиль и 59 орудий полевой артиллерии, из них 26 производства стран НАТО.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка, а также нанесли поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, двух егерских, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии. При этом было отражено 50 контратак штурмовых групп противника.

За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3670 военнослужащих, два танка, 23 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» и две бронемашины «MaxxPro» производства США, 22 автомобиля и 42 орудия полевой артиллерии.

В результате слаженных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Водяное в ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике противника и отражено 12 контратак. Здесь противник потерял до 820 военнослужащих, танк, 24 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии калибра 155-мм. Уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 30 французских управляемых авиабомб «Hammer», 25 американских реактивных снарядов HIMARS и 433 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 237 вне зоны проведения специальной военной операции.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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