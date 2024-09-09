«Единая Россия» получила подавляющее большинство в Мосгордуме

Кандидаты «Единой России» получили 38 из 45 мандатов в Московской городской думе. Об этом свидетельствуют денные избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов.

Как сообщается, у кандидатов КПРФ – 3 места, у самовыдвиженцев – 2 места, у «Справедливой России» и «Новых людей» – по 1 месту.

При этом представители еще одной парламентской партии – ЛДПР – не получили ни одного депутатского мандата.

Мэр Москвы Сергей Собянин еще накануне отмечал, что общая явка на очное и электронное голосование на выборах столичных парламентариев превысила 40%, что в два раза больше, чем на предыдущих выборах в Мосгордуму в 2019 году.

«Выборы прошли штатно, без сбоев. Несмотря на более 300 атак на систему ДЭГ, она выстояла и работала без сбоев и задержек. Также применялось электронное голосование на избирательных участках, была возможность проголосовать и бумажным бюллетенем», – пояснил градоначальник.

Всего на электронном голосовании было выдано 3 009 865 бюллетеней, получено 2 970 635. Также было выдано 142 132 бумажных бюллетеня. Электронными бюллетенями на выборах депутатов Мосгордумы проголосовало около 95,5% участников голосования.

На 45 мест в Мосгордуме претендовали 281 кандидат.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube