ЦИК получил рекордное число жалоб на представителей партий

Число сообщений о нарушениях в ходе выборов снизилось до минимума, но выросло количество жалоб на представителей партий, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Больше всего жалоб на политиков подано в Севастополе, Псковской и Самарской областях.

Глава ЦИК рассказала, что нынешний единый день голосования проходит в рамках избирательных норм. Сотрудники комиссии «зафиксировали минимальное количество» нарушений. Но участились случаи «недостойного» поведения политиков всех уровней.

«У нас как никогда увеличилось количество инцидентов с представителями партий. Уже сейчас имеется информация о более чем 60 таких инцидентах в не более 10 регионах. Иногда это партийные функционеры не первой величины. Иногда, к сожалению, депутаты законодательных собраний, и даже некоторые депутаты Госдумы, которые проявили себя самым недостойным образом, гастролируя по регионам и мешая работать избиркомам», – сказала Памфилова на брифинге.

Больше всего подобных жалоб зарегистрировали в Севастополе, Псковской и Самарской областях. А в Брянскую область прибыл «целый десант от КПРФ», и комиссии региона столкнулись с «деструктивным поведением представителей партии». Памфилова назвала ситуацию экстраординарной, поскольку депутаты не только не знают законов, но и не учитывают ситуацию на местах.

«Не учитывают, что там происходит. Мы не просто там ограничивали видеонаблюдение, а чтобы не давать наводчикам, которые бьют через дроны по скоплению людей, которые приходят на выборы. Школы фотографировали – просто прямая наводка. Полная безответственность», – выразила недовольство глава ЦИК.

По ее словам, в адрес руководителей «провинившихся» партий направлены телеграммы с сообщением о «вредоносности определенных действий и заявлений».

В остальном избирательная кампания идет корректно.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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