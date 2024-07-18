На выборы в Мосгордуму зарегистрированы почти три сотни кандидатов

В предстоящих сентябрьских выборах в Московскую городскую думу примут участие 290 кандидатов, которые успешно прошли процедуру регистрации. Как сообщила пресс-служба столичной избирательной комиссии, отсеяно почти 100 претендентов на депутатский мандат.

Как уточняется, от КПРФ зарегистрировано 44 кандидата, от «Единой России» – 43, от ЛДПР – 42. По 45 претендентов у «Справедливой России – За правду» и «Новых людей». Также в избирательной кампании примут участие 7 кандидатов от «Зеленых», а также 41 самовыдвиженец.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут с 6 по 8 сентября. Жители столицы смогут проголосовать онлайн и традиционным способом с помощью бумажного бюллетеня. Последний вариант предполагает необходимость подачи заявки.

Депутаты избираются в 45 одномандатных округах.

Москва, Елена Володина

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