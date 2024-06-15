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Суббота, 15 июня 2024, 11:57 мск

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На выборы в Мосгордуму заявились 24 кандидата от «Яблока»

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила список из 24 кандидатов в депутаты от партии «Яблоко» на предстоящих в сентябре выборах в столичный парламент, передает РИА «Новости».

Как уточняется, ранее ещё 25 самовыдвиженцев заявились на выборы в Московскую городскую думу.

Избирательная кампания завершится голосованием 6-8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит определить 45 депутатов по одномандатным округам.

Москва, Елена Володина

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