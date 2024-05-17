Предвыборы в Мосгордуму: «эсеры» выступили за запрет на работу мигрантов в столичном транспорте

Потенциальные кандидаты в депутаты Мосгордумы от партии «Справедливая Россия – За правду» выступают за введение запрета на работу мигрантов в сфере транспорта. Такая идея прозвучала в ходе открывшихся дебатов в рамках праймериз «Справедливый кандидат».

В ходе первого раунда политики обсудили транспортные проблемы Москвы и предложили конкретные пути их решения. В частности, кроме запрета для мигрантов, прозвучала идея обеспечить строительство действенных шестиметровых шумозащитных экранов вдоль всех скоростных магистралей в городе, расширить сеть велосипедных дорожек, установить дифференцированную стоимость парковки в зависимости от стоимости автомобиля и дохода владельца транспортного средства.

Как уточнил лидер столичных «эсеров», депутат Госдумы Дмитрий Гусев, на предвыборы заявились 104 человека. «Они будут участвовать в дебатах, собирать подписи за наши инициативы и представят стратегии своих избирательных кампаний. Конкурсная комиссия оценит проделанную ими работу, и победители станут кандидатами в депутаты от СРЗП», – отметил он, добавив, что по итогам праймериз будут определены кандидаты от партии во всех одномандатных округах на выборы в столичный парламент.

Ведущая дебатов политконсультант Алена Август со своей стороны отметила, что как москвичке ей «важно, какие люди собираются идти в Мосгордуму – в этой истории я на стороне москвичей».

Всего запланировано 10 прямых эфиров до 24 мая.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube