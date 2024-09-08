Ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ подверглись более 200 DDoS-атак

Более 200 DDoS-атак предпринято на ресурсы ЦИК, инфраструктуры департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы и дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Благодаря противодействию специалистов инциденты не повлияли на работу систем в преддверии выборов или в день голосования.

«В период подготовки и проведения выборных кампаний нами зафиксировано 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ. Влияния на функционирование сетей связи, обеспечивающих работу избирательных комиссий, и ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ упомянутые инциденты не оказали», – рассказал начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

Роскомнадзор круглосуточно следил за ситуацией и оказал противодействие DDoS-атакам на 17 ресурсов инфраструктуры ЦИК, 39 – ДЭГ, 37 – ДИТ Москвы и социально значимые ресурсы. Общая продолжительность DDoS-атак составила 3 часа 42 минуты. Специалисты также выявили 167 аварийных ситуаций на сетях связи, используемых избиркомами всех уровней.

«Приняты меры реагирования по их восстановлению», – цитирует специалиста ТАСС.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube