Мосгордума назначила дату своих выборов

Выборы депутатов Московской городской думы назначены на 8 сентября. Такое решение сегодня принял столичный парламент.

Как пояснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, в соответствии с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» единым днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов указанных органов. Таким образом, в этом году единый день голосования выпадает на 8 сентября.

Москва, Елена Володина

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