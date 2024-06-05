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Среда, 5 июня 2024, 13:40 мск

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Мосгордума назначила дату своих выборов

Выборы депутатов Московской городской думы назначены на 8 сентября. Такое решение сегодня принял столичный парламент.

Как пояснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, в соответствии с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» единым днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов указанных органов. Таким образом, в этом году единый день голосования выпадает на 8 сентября.

Москва, Елена Володина

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Метки / Выборы в Мосгордуму

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