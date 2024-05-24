«Эсеры» назвали четырех кандидатов на выборы в Мосгордуму

Сегодня в Москве завершились дебаты участников предвыборов (праймериз) московских «справедливороссов». По итогам партийного конкурса, который ещё продолжается, партия «Справедливая Россия – За правду» определит кандидатов для выдвижения в Московскую городскую думу в каждом из 45 столичных округов.

Как уточнил лидер московских «эсеров», первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев, все имена выдвиженцев по итогам партийных предвыборов буду названы в начале июня после конференции. При этом политик отметил, что четыре кандидата в Мосгордуму уже определены:

Елена Ямщикова – советник депутата МГД, Член Совета и Бюро московского отделения партии «Справедливая Россия – За правду», заместитель председателя Московского отделения Социал-Демократического Союза женщин России.

Илья Свиридов – советник Председателя партии «Справедливая Россия – За правду», муниципальный депутат Таганского района.

Магомет Яндиев – руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Мосгордуме, доцент экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, депутат Московской городской Думы, Заслуженный деятель науки Республики Ингушетия

Константин Крохмаль – общественно-политический деятель, журналист, эксперт на федеральных каналах, специалист по развитию бизнеса.

Таким образом осталось 41 вакантное место для кандидатов от «Справедливая Россия – За правду» в Московскую городскую думу.

Москва, Екатерина Попова

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