Москвичам разрешили голосовать очно бумажными бюллетенями на выборах в Мосгордуму, но только по предварительной заявке

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) разрешила жителям столицы голосовать на сентябрьских выборах депутатов Мосгордумы электронно – онлайн или на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней. Согласно решению МГИК, очное волеизъявление при помощи традиционных бюллетеней будет заявительным.

Предполагается, что подать заявление на голосование при помощи бумажного бюллетеня сможет любой избиратель города с помощью специальной услуги, которая откроется на mos.ru, а также в территориальной избирательной комиссии. Прием заявлений на mos.ru начинается за 45 дней, а в ТИКах – за 30 дней до выборов. Подача заявлений заканчивается за три дня до начала выборов.

Для голосования ДЭГ либо с помощью терминалов предварительная регистрация не потребуется.

Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 году. Жителям столицы предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, в Троицком и Новомосковском округах – ещё и муниципальных депутатов.

Москва, Елена Володина

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