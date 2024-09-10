Более 140: Минобороны уточнило данные по сбитым за ночь дронам

Средства ПВО обезвредили 144 украинских беспилотника над регионами России в ночь на 10 сентября, сообщило Минобороны РФ. Больше всего дронов сбито над Брянской областью – 72 штуки.

Над территорией Московской области сбито 20 беспилотников, еще 14 – над Курской, 13 – над Тульской. Восемь БПЛА уничтожены в небе над Белгородщиной, семь – над Калужской областью, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой и один – над Орловской.

По данным министерства по региональной безопасности Тульской области, обломки сбитых дронов упали на одном из объектов топливного-энергетического комплекса.

«Пострадавших нет. Технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены. Ситуация на контроле», – пояснили в министерстве региона.

В Подмосковье один человек погиб, трое пострадали в результате утренней атаки дронов. Также возникли пожары в двух МКД в Раменском.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube