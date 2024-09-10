Участники СВО: «Производство дронов надо увеличивать не в 5, а в 50 раз»

Участники СВО требуют от властей в разы увеличить производство беспилотников – пока их категорически не хватает.

Об этом написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов. «Утром созванивался с товарищами на СВО. Они сейчас на передовой в Херсонской области. К слову, разговорились про беспилотники. Парни сказали дословно: «Передайте в Москве, что производство ФПВ надо увеличивать не в 5 раз, а в 50 раз». По их словам, у них в прифронтовой зоне небо под плотным контролем врага. У ВСУ перевес и по количеству ФПВ, и по качеству. Даже по темноте роятся дроны с крутыми камерами ночного видения. Поэтому пока мы не возьмем небо под свой контроль, бесполезно думать о каком-то продвижении вперед», – подчеркивает парламентарий.

Максим Иванов добавил, что по сравнению с 2022 годом ситуация сильно изменилась в лучшую сторону, например, на полную мощность работает производство уральских дронов «Упырь». Но работы все равно очень много.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня рано утром над территорией Московской области сбито 20 украинских беспилотников, еще 14 – над Курской, 13 – над Тульской. Восемь БПЛА уничтожены в небе над Белгородщиной, семь – над Калужской областью, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой и один – над Орловской областями. В Подмосковье один человек погиб, трое пострадали в результате утренней атаки дронов. В Раменском в двух многоэтажных домах вспыхнули пожары.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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