В Подмосковье один человек погиб, три пострадали при атаке БПЛА

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о трех пострадавших в результате атаки украинских дронов на столицу. Сообщения о гибели ребенка не подтвердились.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе Раменское в результате атаки случилось возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома на Спортивном проезде. На месте работают экстренные службы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что горят два МКД, второй – по Высоковольтной улице. Там повреждена квартира на 9-м этаже.

«В доме на Спортивном проезде пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу. Погибла 46-летняя женщина. Ранее сообщалось о гибели ребенка, эта информация не подтвердилась. В пункты временного проживания заселены 43 человека. Всех разместили и организовали горячее питание», – написал губернатор в своем блоге.

Обломки сбитого БПЛА также упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе, там обошлось без пострадавших.

Росавиация временно закрыла три столичных аэропорта в целях обезопасить гражданские перелеты. Внуково, Домодедово и Жуковский не принимают и не отправляют самолеты.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube