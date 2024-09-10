Росавиация ограничила работу трех московских аэропортов

Росавиация ввела ограничения для трех столичных аэропортов в целях обезопасить гражданские перелеты. Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют самолеты.

«10 сентября на работу трёх аэропортов московского региона: Внуково, Домодедово и Жуковский, были введены временные ограничения. Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляет воздушные суда с 01:17 мск, Жуковский – с 01:46 мск», – пояснил представитель ведомства.

Он отметил, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для этой цели.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ВСУ продолжают воздушную атаку на российскую столицу. С раннего утра сбиты 14 дронов: шесть -над Раменским округом, четыре – над Подольским, два – в районе Домодедово, по одному над Люберцами и Коломной.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube