Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище

В Москве завершилась церемония прощания с телеведущим КВН Александром Масляковым, который скончался 8 сентября. Заслуженного деятеля искусств России похоронили на Новодевичьем кладбище.

Церемония прощания началась в 10:00 в московском молодежном центре «Планета КВН». Проститься с Масляковым пришли коллеги, друзья и родные, включая Леонида Якубовича, Константина Эрнста и братьев Запашных. Всего в молодежный центр пришло около 1,5 тысячи человек. Президент РФ Владимир Путин прислал траурный венок. Ведущего КВН проводили бурными аплодисментами.

Масляков похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисами Элиной Быстрицкой Людмилой Гурченко.

Москва, Светлана Антонова

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