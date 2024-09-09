Демократично: выборы в России прошли спокойно

Выборы в России являются одними из самых свободных и открытых в мире. Об этом заявили иностранные наблюдатели в ходе юбилейного десятого онлайн-марафона «Ночь выборов» при подведении итогов единого дня голосования.

Онлайн-марафон собрал на своей площадке ведущих представителей экспертного сообщества России и мира, причастных к избирательному процессу – политологов, социологов, политиков, общественников, международных наблюдателей. На протяжении шести часов они обсуждали актуальную отечественную политическую и социальную повестку, делились своими оценками прошедшей избирательной кампании и прогнозами результатов выборов.

Приветственные ролики участникам и организаторам «Ночи выборов» направили Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова, лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев и заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Сергей Перминов.

«Такие мероприятие, как «Ночь Выборов» есть во всём мире, но у нас самый лучший формат из-за разнообразия экспертов. Например, в США республиканцы и демократы собираются отдельно, а у нас все вместе, и присутствуют много СМИ. Проект запустили в 2017 году, и он до сих пор уникален», – пояснил президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

Единый день голосования охватил 83 из 89 регионов России и 57,5 млн избирателей. Прошло около 4 тыс. избирательных кампаний по замещению более 35 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей – от муниципального уровня до довыборов в Госдуму. Ключевыми кампаниями стали выборы глав регионов. Губернаторский корпус обновился в 25 субъектах страны, из них в 21 – в ходе прямого голосования. В трех регионах прошли довыборы в Госдуму по одномандатным округам. Кроме того, состоялись выборы депутатов 13 региональных парламентов, а также мэров двух региональных центров – Абакана и Анадыря.

Член Фонда Шарля де Голля, бывший генеральный секретарь Фонда Свободная Франция Ален Корвез высоко оценил приверженность России международным правилам и демократическим ценностям. «Многие страны пытаются дискредитировать политику России, но все могут засвидетельствовать, что выборы в РФ всегда были прозрачными, соответствующими правовым нормам», – сказал он.

Москва, Светлана Антонова

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