Путин выразил соболезнования в связи со смертью ведущего КВН Маслякова

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ведущего КВН Александра Маслякова в связи с его смертью. Он отметил способность Александра Васильевича объединять одаренную молодежь.

«Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушёл из жизни человек многогранного таланта, один из преданных своему делу профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик. Во многом благодаря Александру Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одарённую молодёжь, заслужил всенародную популярность», – говорится в послании с соболезнованиями.

Полный текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Ведущий КВН Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. 58 лет он был ведущим игр КВН.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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