Участник «Уральских пельменей» предложил назвать в честь Маслякова улицу в Екатеринбурге

Участник команды КВН «Уральские пельмени» Сергей Исаев предложил назвать в честь Александра Маслякова улицу в Екатеринбурге. Об этом он заявил сегодня на похоронах телеведущего.

«Александр Васильевич родился в Свердловске, и я уверен, что одна из улиц в Екатеринбурге будет названа его именем», – цитирует Исаева телеграм-канал msk1.ru.

Как уже сообщал «Новый День», основатель Клуба веселых и находчивых Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. 58 лет он был ведущим игр КВН.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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