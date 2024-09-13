Российские войска трижды срывали попытки ВСУ атаковать в Курской области и успешно отразили одну контратаку. Авиация и артиллерия также помешали группам боевиков прорвать госграницу в направлении российских поселений.

Группировка войск «Север» разбила противника около Любимовки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровского и Борков. За сутки бойцы успешно отразили контратаку противника в направлении Обуховки и сорвали две попытки атаковать в сторону Камышевки и Борков.

«При поддержке авиации и артиллерии отражены три попытки противника прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое. ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, пять танков», – сообщили в Минобороны РФ.

Всего во время новой попытки прорвать госграницу украинские боевики лишились 17 единиц бронетехники. За сутки на курском направлении ликвидированы до 300 боевиков, 34 единицы бронетехники, артиллерийское орудие, станция РЭБ, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей. Двенадцать украинских военных сдались в плен.

Авиация, артиллерия и пехота также разбили скопления боевиков и техники противника в районе 13 населенных пунктов Курской области. Авиационными и ракетными ударами ВС РФ поразили резервы ВСУ около 12 поселений в Сумской области.

С момента нападения на Курскую область киевский режим лишился более 12795 военных, 108 танков и 821 единицы другой бронетехники.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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