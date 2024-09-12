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Четверг, 12 сентября 2024, 17:43 мск

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Новобранцы ВСУ активно сдаются в плен в Курской области – Алаудинов

Военнослужащие вооруженных формирований Украины активно сдаются в плен в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в комментарии РИА «Новости».

«Я для себя уже такое понимание имею, что все-таки, что ни говори, противник сдается откровенно много, чаще, чем это было в начале СВО, скажем, в прошлом году, потому что большая часть тех сил, которые зашли, скажем, на ту же Курскую область – они состоят из мобилизованных в этом же году, в мае-апреле. Подготовки уже духовной, моральной, которая была у предыдущих подразделений, ее у них нет», – пояснил Алаудинов.

По его словам, военнослужащие ВСУ при прямом контакте с силами ВС РФ предпочитают использовать возможность остаться в живых и сдаться в плен. При этом командир спецназа «Ахмат» вновь подтвердил, что со стороны украинских войск начинается стрельба по сдающимся боевикам: вывести из-под огня удается одного-двух из десяти.

В настоящее время ВС РФ продолжают выдавливать ВСУ из Курской области. Как сообщили сегодня в Министерстве обороны, за последние два дня российским военным удалось освободить десять поселков.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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