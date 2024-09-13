Высокое инфляционное давление: Центробанк опять поднял ключевую ставку

Сегодня Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 19% годовых. Регулятор пояснил, что такое решение связано с высоким инфляционным давлением и попыткой сбить рост потребительских цен, и при этом допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки.

«Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», – говорится в сообщении ЦБ.

В то же время отмечается, что в августе текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции находился на уровне 7,7% в пересчете на год. «Эти значения ниже средних уровней II квартала 2024 года, но превышают средние значения за I квартал 2024 года. Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9,0% после 9,1% по итогам августа. Устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению», – уточнил регулятор.

По его оценке, в инфляционные ожидания экономических агентов сохраняются на повышенных уровнях, что усиливает инерцию устойчивой инфляции. «На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных. Увеличились проинфляционные риски, связанные с ухудшением условий внешней торговли. Также остаются риски, связанные с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста», – считает Банк России.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября.

Москва, Анастасия Смирнова

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