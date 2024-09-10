В Подмосковье после атаки дронов получили ранения 8 человек

В подмосковном Раменском районе после атаки украинских дронов ранения получили в общей сложности восемь человек. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, некоторых пострадавших пришлось госпитализировать.

По его словам, двое раненых были доставлены в Раменскую больницу. Как отметил глава региона, 25-летний Николай поступил с черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней степени тяжести. Его зацепило взрывной волной на улице. Мужчину транспортировали вертолетом в Москву, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. С близкими и родными Николая мы на связи.

«Второй мужчина приехал в Раменское на заработки. Попал практически в эпицентр удара. Он в тяжелом состоянии с множественными ранами и переломом стопы, сотрясением мозга», – уточнил губернатор, добавив, что еще двое обратились в больницу амбулаторно, помощь им оказана. Обоих отпустили домой.

Воробьев также сообщил, что четверых пострадавших отвезли в больницу в Жуковском – это двое мужчин: 65 лет и 33 года с отравлением дымом и продуктами горения; а также две женщины: 52 года с переломом стопы и 31 год с отравлением продуктами горения.

«Угрозы для жизней пострадавших нет, спасибо врачам и спасателям», – заключил Воробьев.

Как сообщало министерство обороны РФ, минувшей ночью средства ПВО обезвредили 144 украинских беспилотника над регионами России. Больше всего дронов сбито над Брянской областью – 72 штуки. Над территорией Московской области уничтожены 20 беспилотников.

Москва, Светлана Антонова

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