ВСУ обстреляли рынок в Новой Каховке – один человек убит, восемь ранены

Украинские боевики атаковали центральный рынок в Новой Каховке Херсонской области. В результате массированного обстрела один мирный житель убит, восемь ранены, из них двое – тяжело, рассказал глава региона Владимир Сальдо.

По его данным, зафиксировано не менее 11 прилетов. Среди пострадавших шесть женщин и два мужчины.

«Шестерых пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Каховскую ЦРБ. Двух тяжелораненых доставили в Геническую ЦРБ. Врачи делают всё необходимое для спасения их жизней», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

В результате обстрела также сгорел автомобиль.

За минувшие сутки ВСУ обстреляли девять населенных пунктов в Херсонской области. В регионе насчитали прилеты 38 снарядов из ствольной артиллерии, которые повредили жилые дома и другие здания.

Ранее ВСУ обстреляли рынок в Донецке. Три человека погибли и не менее пяти пострадали.

Новая Каховка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube