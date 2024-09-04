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Среда, 4 сентября 2024, 15:09 мск

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Три человека погибли при ударе ВСУ по рынку в Донецке

Три человека погибли и не менее пяти пострадали при ударе ВСУ по рынке в Донецке. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

ВСУ атаковали рынок «Сокол» в микрорайоне Текстильщик снарядами артиллерии калибром 155 мм. В результате погибли двое мужчин и одна женщина. Пушилин уточнил, что, по предварительной информации, ранения получили еще пять человек.

В общей сложности за сегодня ВСУ совершили девять атак, выпустив более 15 боеприпасов.

«Кроме того, в поселке ш-ты Абакумова при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадала девушка 2004 г.р.», – добавил глава ДНР.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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