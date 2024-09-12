Впервые в истории космический турист вышел в открытый космос

Впервые в истории в открытый космос вышел непрофессиональный астронавт. Об этом сообщила компания SpaceX.

Сегодня в открытый космос вышел миллиардер Джаред Айзекман. Он стал первым человеком, который сделал это в рамках коммерческого полета на орбиту. Ранее в открытый космос выходили только профессиональные астронавты.

Космический корабль с туристами стартовал 10 августа. Полет продлится пять дней.

Вместе с Айзекманом в космос полетели бывший военный летчик Скотт Потит, глава программы подготовки астронавтов SpaceX Сара Гиллис и бывший медико-биологический руководитель полетов NASA, главный инженер по космическим операциям компании Анна Менон.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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