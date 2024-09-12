Впервые в истории космический турист вышел в открытый космос

Впервые в истории в открытый космос вышел непрофессиональный астронавт. Об этом сообщила компания SpaceX.
Сегодня в открытый космос вышел миллиардер Джаред Айзекман. Он стал первым человеком, который сделал это в рамках коммерческого полета на орбиту. Ранее в открытый космос выходили только профессиональные астронавты.
Космический корабль с туристами стартовал 10 августа. Полет продлится пять дней.
Вместе с Айзекманом в космос полетели бывший военный летчик Скотт Потит, глава программы подготовки астронавтов SpaceX Сара Гиллис и бывший медико-биологический руководитель полетов NASA, главный инженер по космическим операциям компании Анна Менон.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»