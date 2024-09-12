Зеленский отдал Блинкену план ударов ATACMS по России

Киев составил список целей для ракет ATACMS на случай, когда Вашингтон разрешит наносить удары вглубь российской территории. План применения западного вооружения глава киевского режима Владимир Зеленский передал главе Госдепа США Энтони Блинкену, передает телеканал ABC.

«Зеленский передал Блинкену подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, и дал ему список возможных целей. Блинкен подтвердил, что он обсуждал с украинскими официальными лицами вопросы дальнего огня. Блинкен поделится результатами переговоров с президентом Джо Байденом», – говорится на сайте телеканала.

По данным Госдепа, в ближайшее время США и Великобритания обсудят, «как еще больше помочь Украине». Вашингтон выделил еще 700 млн долларов на поддержку киевского режима: 325 млн на восстановление энергосистемы Украины, 290 млн на помощь перемещенным лицам, 102 млн на обезвреживание наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«Мы по-прежнему привержены победе Украины, чтобы она могла не только защитить себя сегодня, но и могла твердо стоять на ногах еще много-много дней. Мы полны решимости обеспечить их всем необходимым для успеха», – сказал Блинкен.

На Украине отметили, что российские аэродромы и военные склады станут первыми целями, по которым Киев нанесет удар ATACMS, когда запрет снимут.

Киев неоднократно просил Запад отменить запрет на удары вглубь территории России западным вооружением. О новом витке обсуждения этого вопроса стало известно в начале августа.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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