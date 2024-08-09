Вооруженные силы Украины (ВСУ) обратились к Пентагону за разрешением использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области РФ. В Киеве считают, что только так смогут закрепиться на российской территории, пишет Washington Post.

Источник в окружении главы киевского режима Владимира Зеленского рассказал, что Киев ищет способы закрепиться в Курской области, чтобы получить «рычаг давления для переговоров с Россией». Но, чтобы «удержать часть Курской области», ВСУ нужно дальнобойное оружие. Поэтому Киев отправил в Вашингтон запрос на использование ракет ATACMS, которые Штаты включили в несколько пакетов военной помощи киевскому режиму.

ВСУ использовали именно ракеты ATACMS для удара по пляжу Севастополя в конце июня, что привело к жертвам среди мирных граждан. Вашингтон пообещал Киеву, что разрешит наносить удары на большее расстояние по территории России, если Москва «попытается расширить фронт». Дальность ракет ATACMS превышает 300 км, но пока Белый дом разрешил бить своим оружием, кроме ATACMS, на 100 км от границы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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