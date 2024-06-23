Количество погибших во время атаки на Севастополь американскими ракетами выросло до трех

Количество погибших во время атаки на Севастополь выросло до трех, количество раненых – почти до 100.

Как собщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, сегодня около 12:15 Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.

В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.

Погибли 3 человека: пожилая женщина и двое детей. Еще около 100 получили ранения результате падения осколков кассетных суббоеприпасов.

В прокуратуре Севастополя функционирует горячая линия по вопросам оказания помощи пострадавшим гражданам и устранения повреждений инфраструктуры города.

По телефону горячей линии принимаются сообщения о необходимости оказания помощи, повреждениях жилой, транспортной, коммунальной и иной городской инфраструктуры, личного имущества и иные сведения.

Звонки принимаются по телефону дежурного прокурора прокуратуры города Севастополя: +7-978-000-10-48.

Севастополь, Мирослава Мельник

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