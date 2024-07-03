США разрешат Украине бить глубже по России при «расширении фронта»

Вашингтон разрешит Киеву наносить удары на большее расстояние по территории России, если Москва «попытается расширить фронт». В Конгрессе напомнили, что дальность ракет ATACMS превышает 300 км, пишет РБК.

Конгрессмен-республиканец Томас Кин спросил помощника госсекретаря по Европе Джеймса О'Брайена, сколько российских военных баз остаются вне ударов ВСУ из-за ограничения США по использованию американских вооружений. Он отметил, что Белый дом разрешил бить на 100 км от границы, когда ВС РФ продвинулись в Харьковской области.

Представитель Госдепа заявил, что рамки ограничения могут быть раздвинуты.

«Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено добиваться целей на большем расстоянии», – сказал О'Брайен.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россия ответит расширением санитарной зоны на разрешение Запада бить дальнобойным оружием по территории в глубине России.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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