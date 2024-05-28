Путин ответил Западу на угрозу ударов по территории в глубине России: зона безопасности будет расширяться

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на планы Запада разрешить киевскому режиму наносить удары дальнобойным оружием по территории в глубине России. Глава государства дал однозначно понять, что Москва готова принять решение о расширении санитарной зоны, как это было сделано в отношении Харьковской области.

Путин отметил, что в Москве внимательно наблюдают за ситуацией и заявлениями после высказываний генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности нанесения ударов по территории в глубине РФ, и констатировал, что «всё, что сейчас идет вокруг событий на подступах к Харькову – так это же они спровоцировали эти события на этом направлении».

«Предупредили их – не лезьте на нашу территорию, не обстреливайте Белгород и другие прилегающие территории, иначе мы будем вынуждены создавать зоны безопасности», – сказал глава государства журналистам по итогам визита в Узбекистан.

«Вот посмотрите все репортажи ваших коллег западных – никто ведь не говорит об обстрелах Белгорода и других прилегающих территорий. Все говорят только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков. Ни слова... Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками, «пожинают плоды» тогда своего творчества. То же самое может случится и в случае применения высокоточного оружия большой дальности», – подчеркнул Путин.

По его словам, ввод западных войск на Украину станет ещё одним шагом к эскалации конфликта в Европе с глобальными последствиями. «Я не думаю, что это (западные войска на Украине) хорошее и правильное решение и хороший выход. Это нагнетание и ещё один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Пожалуйста…» – сказал Путин, добавив, что Россия всё равно будет делать «так, как мы считаем нужным вне зависимости от того, кто находится на территории Украины».

«Эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, то как поведут себя США, имея в виду наш паритет в сфере стратегических вооружений?» – заявил он.

«Трудно сказать – они хотят глобального конфликта? Мне кажется, они хотели договариваться в сфере стратегических вооружений. Но что-то мы не видим большого желания это делать – разговор на этот счет есть, а большего желания мы как бы не видим, но посмотрим, что будет происходить дальше», – пояснил глава российского государства.

Москва, Елена Володина

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