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Понедельник, 9 сентября 2024, 12:17 мск

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Путин встретится с избранными главами регионов

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин проведет встречи со всеми победившими на выборах главами регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Дату встречи определят позже.

«Традиционно она проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим, когда», – приводит слова Пескова РИА Новости.

С 6 по 8 сентября в России состоялись выборы различного уровня. В 21 субъекте избирали глав регионов: Республике Алтай, Башкирии, Калмыкии, Забайкальском, Ставропольском и Хабаровском краях, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Самарской, Сахалинской, Тульской, Челябинской, Кемеровской областях и Санкт-Петербурге. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выбрали региональные парламенты.

Предварительно, во всех регионах лидируют действующие главы субъектов и назначенные президентом врио губернаторов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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В рубриках / Метки

Дальний Восток, Курган, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Выборы, Политика, Россия, Путин Владимир,