Главы Башкирии, Калмыкии, Алтая и Астраханской области останутся на своих местах по итогам выборов

Региональные избиркомы подвели предварительные итоги выборов. Действующие главы Башкирии, Калмыкии, Республики Алтай и Астраханской области набрали большинство голосов и останутся на занимаемых постах.

Глава Калмыкии Бату Хасиков успешно переизбрался, получив 79,95% голосов избирателей, следует из данных на сайте ЦИК. Остальные кандидаты значительно отстали: кандидат от КПРФ Михаил Намруев, занявший второе место, набрал 9,12% голосов.

Жители Башкирии также отдали предпочтение действующему главе Радию Хабирову от партии «Единая Россия». После обработки всех бюллетеней он получил 80,21% голосов. На втором месте оказался кандидат от ЛДПР Иван Сухарев – 4,98%.

Более 70% избирателей Республики Алтай проголосовали за кандидатуру временно исполняющего обязанности главы региона Андрея Турчака от партии «Единая Россия». По итогам обработки 100% бюллетеней он получил 74,09% голосов. Второе место у Александра Кириллова из ЛДПР, который набрал 10,02% голосов. Президент РФ Владимир Путин назначил первого вице-спикера Совфеда Турчака врио главы Республики Алтай после отставки Олега Хорохордина.

Еще один действующий глава региона останется на своем месте по итогам выборов в Астраханской области. На выборах главы региона Игорь Бабушкин получил голоса 78,17% участвовавших в выборах избирателей. Он также победил с большим отрывом: кандидат от КПРФ Сергей Севастьянов, занявший второе место, получил поддержку 7,81% избирателей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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