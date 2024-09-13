Лондон призвал Киев не ждать разрешения на удары по России

США и Великобритания откажут Украине в снятии запрета на удары вглубь России своим оружием, передает ITV со ссылкой на британского премьера Кира Стармера.

Стармер встретится с президентом США Джо Байденом 13 сентября в Белом доме. Одной из тем переговоров станет запрос Киева на разрешение использовать дальнобойное западное оружие для ударов по российским землям.

«Однако он дал понять, что во время его встречи с президентом Байденом в пятницу Украине не будет дано разрешение на использование западных ракет для нанесения ударов по авиационным и ракетным базам на территории России», – сообщил телеканал.

Британский премьер также заявил, что его не испугало предупреждение президента РФ Владимира Путина, а Киев «имеет право на самооборону».

Президент Путин заявил, что страны НАТО станут непосредственными участниками украинского конфликта и фактически вступят в войну против России в случае применения западного высокоточного вооружения по территории РФ. Белый дом отказался комментировать эти слова, а западные СМИ сообщили, что мир вплотную подошел к ядерному конфликту.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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