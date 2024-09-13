Белый дом отказался отвечать на предупреждение Путина

Белый дом США отказался комментировать предупреждение президента РФ Владимира Путина о последствиях разрешения дальнобойных ударов. Но слова российского лидера обеспокоили американского бизнесмена Илона Маска.

Напомним, президент Путин заявил, что страны НАТО станут непосредственными участниками украинского конфликта и фактически вступят в войну против России в случае применения западного высокоточного вооружения по территории РФ.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась строить «гипотезы» и уклонилась от ответа на вопрос журналистов по поводу слов Путина.

«Я не собираюсь вдаваться в гипотезы. Я не буду вдаваться во внутренние политические дискуссии», – сказала Жан-Пьер. Трансляцию брифинга вел C-Span.

Но американское общество серьезно восприняло предупреждение Москвы. Так, предприниматель Илон Маск выразил беспокойство ростом риска прямого конфликта с Россией и начала Третьей Мировой войны.

«У меня плохое чувство по поводу этого», – написал Маск в своем блоге.

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком поддержал пост Маска согласием с его мыслью.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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