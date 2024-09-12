«Это будет означать...» Путин предупредил Запад о последствиях ударов дальнобойными ракетами по России

Государства НАТО станут непосредственными участниками украинского конфликта и фактически вступят в войну против России в случае применения западного высокоточного вооружения по территории РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, комментируя последние заявления западных и украинских политиков на тему разрешения Киеву наносить удары по России.

Глава государства обратил внимание, что сейчас «происходит попытка подмены понятий». «Потому что речь не идёт о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Но когда речь идёт об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история», – пояснил он.

Путин отметил, что «наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии». «Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только со спутников или Евросоюза, либо Соединённых Штатов, в общем, с натовских спутников. Это первое. Второе – и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полётные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут», – констатировал президент РФ.

«Поэтому речь идёт не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идёт о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет», – уточнил российский лидер.

«Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединённых Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – заключил Путин.

Москва, Елена Володина

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