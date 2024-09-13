Предвкушение апокалипсиса: что будет, если высокоточные ракеты ВСУ полетят в Россию

Геополитическая обстановка в мире накаляется. После просьб ВСУ к союзникам разрешить им применение против России высокоточного оружия Владимир Путин предупредил Запад о возможных последствиях. Американские журналисты уже рисуют сценарии ядерной войны.

Сегодня ночью газета The Times сообщила, что президент США Джо Байден не даст бить системам ATACMS вглубь РФ, но, вероятно, не будет возражать против применения ракет Storm Shadow и Scalp.

Тем временем киевские блогеры уже нарисовали карту, на которой показано, куда могут долететь поставляемые Украине ракеты большой дальности, которые одобрили им Лондон и Вашингтон. Об этом рассказал писатель Захар Прилепин. «И без подобных карт, где нарисованы Лондон и Вашингтон, на самом деле, как-то странно всерьез торговаться. Потому что они и не слишком торгуются. Они говорят: …а мы вот так! И чего вы сделаете?.. В сущности, они издеваются. Но, как мы помним, хорошо смеется тот, кто умеет хорошо смеяться», – пишет Прилепин.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в случае применения западного высокоточного вооружения по территории РФ государства НАТО станут непосредственными участниками украинского конфликта и фактически вступят в войну против России.

Путин отметил, что «наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии». «Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только со спутников или Евросоюза, либо Соединенных Штатов, в общем, с натовских спутников. Это первое. Второе – и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут», – констатировал президент РФ.

«Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет», – уточнил российский лидер.

«Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – заключил Путин.

Это заявление вызвало на Западе бурную реакцию. Даже предприниматель Илон Маск не смог оставить без внимания пост одного из пользователей, который выложил видеофрагмент интервью Путина. «У меня плохое чувство по поводу этого», – написал Маск.

А редакция журнала Time уже смоделировала ядерную войну между Россией и США. Текст начинается словами: «Что будет, если начнется полномасштабная ядерная война между Россией и США? Когда одна сторона конфликта запустит ядерные ракеты, другая засечет их и нанесет ответный удар еще до того, как они поразят цели. Американская подлодка выпустит баллистические ракеты с запада Норвегии. Они долетят до России примерно через 10 минут. А российские ракеты с севера Канады ударят по США спустя несколько минут…» Первыми мишенями, пишет издание, будут мегаполисы: «Каждый удар создаст огненный шар – раскаленный, как солнечная кора. За ним появится грибовидное радиоактивное облако. Эти сильные взрывы испепелят людей вокруг, и все будет охвачено пламенем». По их прогнозу, во время ядерной зимы погибнут 99% населения США, Европы, России и Китая. «Мы, очевидно, не знаем, сколько людей переживут ядерную войну. Но если она даже отдаленно так ужасна, то в ней нет победителей. Только проигравшие», – пишет Time.

Москва, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

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