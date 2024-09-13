«На сборы будет 15 минут». Чем заполнить тревожный чемоданчик на случай атаки или катаклизма

В России растет число поисковых запросов о «тревожном чемоданчике» – так называют набор предметов первой необходимости, которые стоит взять с собой при эвакуации в случае вражеской атаки, ожидаемых природных катаклизмов и так далее. Как правило, его комплектуют заранее – при возникновении ситуации, которая угрожает жизни, на сборы времени не будет.

«Первичный набор – это средства гигиены, запас воды, нескоропортящихся продуктов, аптечка, лучше взять автомобильную, но если человек постоянно принимает какие-то медикаменты, то можно добавить и их, а также вещи и обувь по сезону. И все это должно быть сформировано, по возможности, заранее. Потому что на сборы при воздушной тревоге будет всего 15 минут», – объяснил в интервью «Новому Дню» начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Свердловской области Евгений Галиев. Подробнее прочитать можно тут.

В целом в МЧС России объясняют, что набор для каждого человека свой и заполняется «тревожный чемоданчик» индивидуально. Однако действительно есть общие рекомендации. Первая – не использовать собственно чемодан, а взять рюкзак, возможно, походный. Вторая – правильно распределять вещи внутри него. На дно отправляются сменная одежда по сезону и запас еды, а вот фонарик, документы, аптечка и вода должны быть в быстром доступе. Третья – продукты и питье должны быть собраны в таком количестве, чтобы их хватило на 2-3 дня.

Еда должна быть нескоропортящейся, сытной, калорийной, но при этом легкой и негабаритной, это могут быть орехи и сухофрукты, мясные консервы, например т.н. космическое питание, которое идет в комплекте с сухим нагревателем, галеты и так далее. Если в семье есть маленькие дети – детское питание и молочная смесь. Воды должно быть по 1-2 литра на человека в сутки.

Что касается остального наполнения, то, как правило, в набор входят фонарик, хорошо, если это автономное устройство, с динамо-зарядкой, универсальный нож с набором инструментов, охотничьи спички и зажигалка, смена белья, комплекты термобелья, термоодеяла, таблетки для очистки воды, предметы гигиены (щетка, паста, мыло, туалетная бумага, влажные салфетки), зарядные устройства к мобильным, наличные деньги и документы в непромокаемой папке.

Еще одна важная часть «тревожного чемоданчика» – это аптечка, в нее следует класть только те средства, к которым человек привык и знает, как пользоваться. Во-первых, это должны быть перевязочные пакеты, пластыри, бактерицидные средства для обработки ран или ожогов, хорошо подходят средства в карандашах. Во-вторых, обезболивающие препараты. В-третьих, специфические лекарства, которые человек принимает постоянно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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