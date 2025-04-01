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Вторник, 1 апреля 2025, 09:19 мск

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В Таиланде взорвался катер с российскими туристами

В провинции Пхукет в Таиланде взорвался и загорелся прогулочный катер с российскими и казахстанскими туристами. В результате происшествия пострадал один россиянин. Мужчина с ожогами доставлен в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на таиландскую туристическую полицию.

Инцидент произошел неподалеку от острова Майтон. На катере находился 31 турист из России и Казахстана. В момент взрыва 30 отдыхающих купались в море, один российский турист остался на борту и получил ожоги. Пострадавшего доставили в госпиталь для оказания медицинской помощи.

Бангкок, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Юго-Восточная Азия

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