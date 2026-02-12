В Таиланде хотят в два раза сократить срок безвизового пребывания туристов

Власти Таиланда планируют вдвое сократить срок безвизового пребывания в стране иностранных туристов. Об этом сообщают местные СМИ.

В настоящее время путешественники из 93 стран могут пробыть в Таиланде до 60 дней без необходимости оформления визы. Министерство туризма и спорта предлагает уменьшить этот срок до 30 дней.

«Это изменение не должно повлиять на туризм, поскольку иностранные туристы в среднем проводят в Таиланде не более 21 дня. Если они хотят остаться дольше 30 дней, они могут просто подать заявку на продление, как обычно», – сообщила секретарь ведомства Наттрия Тавеевонг.

Сокращение срока безвизового пребывания, как ожидается, поможет в борьбе с организованной преступностью.

